NordLB hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' - Ziel 28 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 28 Euro gesenkt. Der Medienkonzern habe sich planmäßig entwickelt und die Markterwartungen abermals erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des niedrigen Bewertungsniveaus, der hohen Dividendenrendite und der angestrebten Wachstumsambitionen sieht Fechner unter Chance/Risiko-Gesichtspunkten eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktien.

Kepler Cheuvreux hebt Rheinmetall auf 'Buy' und Ziel auf 121 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Rheinmetall von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 121 Euro angehoben. Das Autozuliefergeschäft bleibe solide, während das Rüstungsgeschäft für wirklich Bewegung sorgen könnte, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Drängen der USA könnte Europas Politiker bewegen, mehr Geld für die Rüstung auszugeben. Das würde den aktuellen Megatrend steigender Verteidigungsausgaben noch stärken.

HSBC hebt Metro AG auf 'Hold' und Ziel auf 11,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktien der Metro AG nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 11,50 Euro angehoben. Die Zahlen stimmten zuversichtlich, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Russland-Geschäft - eine eigentlich große Sorge vieler Investoren - habe positive Tendenzen gezeigt. Bei der Metro gebe es zwar noch viele offene Baustellen, etwa die Supermarktkette Real, doch dürften die größten Ängste nun erst einmal schwinden.

CFRA hebt Rhön-Klinikum auf 'Sell' - Ziel 25 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Rhön-Klinikum nach Zahlen zum ersten Halbjahr von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Die Aussichten für den Klinikbetreiber seien weiterhin wenig inspirierend, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Kursrückgang seit Jahresbeginn sei dies jedoch bereits in der aktuellen Bewertung der Aktien berücksichtigt.

Oddo BHF senkt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel weiter 110 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Morphosys aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 110 Euro belassen. Das geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie von Analyst Igor Kim hervor. Sein Kursziel entspricht inzwischen in etwa dem aktuellen Aktienkurs.

UBS hebt Total SA auf 'Buy' und Ziel auf 62,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Total SA von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 56,00 auf 62,50 Euro angehoben. Die Halbjahreszahlen unterstrichen die Robustheit des Ölkozerns sowie eine schwungvolle Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien hätten eine Bewertung auf dem Niveau anderer großer Ölkonzerne verdient.

SocGen hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 3 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Intesa Sanpaolo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Aldo Comi senkte zwar in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Kursziel von 3,20 auf 3,00 Euro etwa wegen niedrigerer Gewinnerwartungen infolge der jüngsten Quartalszahlen, hält die Aktien aber für attraktiv. Der Experte zeigte sich in der am Freitag vorliegenden Studie zuversichtlich, dass die italienische Bank eine Dividendenrendite von 8,5 Prozent erzielen kann. Zudem erschienen die Aktien angesichts der erwarteten Profitabilitätsverbesserungen attraktiv.

Berenberg hebt Intesa Sanpaolo auf 'Hold' - Ziel 2,40 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Intesa Sanpaolo von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 2,40 Euro belassen. Die Dividendenrendite sollte die Aktien der italienischen Bank stützen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management zeige Willen, die Ausschüttungsquote zu erhöhen, um das absolute Ausschüttungsniveau zu halten.

JPMorgan hebt takeaway.com auf 'Overweight' - Ziel 71,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat takeaway.com von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 50,90 auf 71,50 Euro angehoben. Essenslieferdienste dürften ihr Marktanteilswachstum gegenüber Restaurants noch beschleunigen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Takeaway.com dürfte zu den größten Profiteuren dieses Trends gehören und auch weiterhin beeindruckende Umsatz- und Ergebnissteigerungen zeigen.

NordLB senkt Ziel für Siemens auf 130 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens von 135 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen hätten keine Begeisterungsstürme geweckt, seien aber lediglich eine Momentaufnahme, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Währungsbelastungen dürften in den kommenden Quartalen etwas geringer ausfallen. Der Erfolg der "Vision 2020+" müsse sich erst noch zeigen, schließlich sei es eine Vision.

