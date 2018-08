Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 30.07. bis 03.08.2018

MONTAG

DZ Bank senkt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 129 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 129 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Börsenkurs habe sich seinem fairen Wert angenähert, so dass er die Papiere nun abstufe.

Deutsche Bank senkt Morphosys auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Morphosys nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 120 Euro angehoben. Nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn sei das weitere Potenzial der Papiere nun begrenzt, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahlen für das zweite Quartal dürften zudem wohl unspektakulär ausfallen. Für eine Reihe von Wirkstoffen des Biotechnologie-Unternehmens wie MOR208, MOR203 und Tremfya sei er nun jedoch optimistischer eingestellt, woraus das höhere Kursziel resultiere.

DZ Bank hebt Intel auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 55 US-Dollar

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Intel aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 52 auf 55 US-Dollar angehoben. Der jüngste Kurseinbruch nach den von dem US-Chiphersteller vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal sei unberechtigt gewesen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Intel sei hervorragend positioniert, um von den zahlreichen Wachstumschancen im Halbleiterbereich zu profitieren. Die moderate Verzögerung bei der Einführung der neuen Prozessor-Generation dürfte nur kurzfristig belasten.

DIENSTAG

Independent Research hebt Lufthansa auf 'Kaufen' - Ziel 27 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Lufthansa nach zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 27 Euro belassen. Trotz der Integration von Air Berlin und hoher Treibstoffkosten habe die Fluggesellschaft beim Ergebnis seine Erwartungen und die des Marktes übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein schwieriges Marktumfeld habe der Aktienkurs zuletzt bereits mit deutlichen Verlusten quotiert.

Kepler Cheuvreux hebt Vivendi auf 'Hold' und Ziel auf 21 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vivendi nach Zahlen und dem jüngsten Kursrückgang von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 21 Euro angehoben. Der Medienkonzern habe im zweiten Quartal dank des deutlichen Wachstums im Musikgeschäft starke Margen erwirtschaftet, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. O'Shea erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie.

Warburg Research senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 100 Euro gesenkt. Kurspotenzial sei zwar noch vorhanden, es reiche aber nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Gewinnerwartungen vor den am 9. August erwarteten Quartalszahlen zudem daran angepasst, dass das an Procter & Gamble verkaufte Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten nicht länger bei den Zahlen berücksichtigt werde.

MITTWOCH

CFRA hebt Infineon auf 'Buy' und Ziel auf 29 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Infineon nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 29 Euro angehoben. Der Chiphersteller habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich mit einer soliden Nachfrage über alle Endmärkte hinweg, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angehobenen Jahresziele hätten seinen Erwartungen entsprochen.

CFRA senkt Volkswagen-Vorzüge auf 'Hold' und Ziel auf 165 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 183 auf 165 Euro gesenkt. Der Autobauer habe zwar im zweiten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch wegen der anhaltenden Dieselproblematik und des eskalierenden internationalen Handelskonfliktes sehe er das Unternehmen nun weniger positiv als zuvor.

Kepler Cheuvreux hebt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 22,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa aus Bewertungsgründen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 22,70 auf 22,50 Euro gesenkt. Die Aktie der Fluggesellschaft habe sich zuletzt stark unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit zählten die Papiere nicht mehr zu ihren am wenigsten bevorzugten Aktien in Deutschland und im Sektor.

DONNERSTAG

NordLB hebt BMW auf 'Kaufen' und Ziel auf 90 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach den jüngsten Kursverlusten gleich um zwei Stufen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 90 Euro angehoben. Die Aktien des Autobauers seien mittlerweile recht gering bewertet, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings machten sich bei den Münchenern negative Wechselkurseffekte sowie die Investitionen rund um die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar.

NordLB senkt MTU auf 'Halten' - Ziel hoch auf 190 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 175 auf 190 Euro angehoben. Der Triebwerkhersteller habe mit seinem Halbjahresbericht überzeugt und den Ausblick erhöht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das ordentliche Wachstum verbunden mit kontinuierlichen Margensteigerungen dürfte anhalten. Allerdings sei dieses Potenzial großteils bereits im Aktienkurs eingepreist, begründete er sein neues Anlagevotum.

Morgan Stanley senkt Shell auf 'Equal-weight' - Ziel 2860 Pence

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Shell nach Zahlen von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 2830 auf 2860 Pence angehoben. Die Ergebnisse seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Dividendenwachstum bleibe der Öl- und Gaskonzern hinter der Konkurrenz zurück und der Aktienrückkauf gehe langsamer vonstatten als angenommen.

FREITAG

NordLB hebt ProSiebenSat.1 auf 'Kaufen' - Ziel 28 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 28 Euro gesenkt. Der Medienkonzern habe sich planmäßig entwickelt und die Markterwartungen abermals erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des niedrigen Bewertungsniveaus, der hohen Dividendenrendite und der angestrebten Wachstumsambitionen sieht Fechner unter Chance/Risiko-Gesichtspunkten eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktien.

Kepler Cheuvreux hebt Rheinmetall auf 'Buy' und Ziel auf 121 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Rheinmetall von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 121 Euro angehoben. Das Autozuliefergeschäft bleibe solide, während das Rüstungsgeschäft für wirklich Bewegung sorgen könnte, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Drängen der USA könnte Europas Politiker bewegen, mehr Geld für die Rüstung auszugeben. Das würde den aktuellen Megatrend steigender Verteidigungsausgaben noch stärken.

HSBC hebt Metro AG auf 'Hold' und Ziel auf 11,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktien der Metro AG nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 11,50 Euro angehoben. Die Zahlen stimmten zuversichtlich, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Russland-Geschäft - eine eigentlich große Sorge vieler Investoren - habe positive Tendenzen gezeigt. Bei der Metro gebe es zwar noch viele offene Baustellen, etwa die Supermarktkette Real, doch dürften die größten Ängste nun erst einmal schwinden.

/he

AXC0225 2018-08-03/21:50