Ein großzügige Dividende, starke Wachstumsaussichten und ein möglicher zukünftiger Wettbewerbsvorteil vereint in einer Aktie. Gibt es nicht? Gibt es doch. Marine Harvest (WKN: 924848) hat geduldigen Investoren in den letzten Jahren eine grandiose Rendite beschert. Hier stimmen Kursentwicklung und Dividendenzahlung. Lass mich erklären, was den Lachsproduzenten so erfolgreich macht. Lachsproduzenten profitieren von Megatrends Bevor ich auf die faszinierenden Technologien zu sprechen komme, schauen wir zuerst auf langfristige Trends. Hiervon könnten Lachsproduzenten bzw. Aquafarmer zukünftig massiv profitieren: Weltbevölkerung wächst weiter: Wir werden immer mehr. Derzeit wird die Weltbevölkerung auf etwa 7,5 Milliarden geschätzt. Im Jahr 2050 könnten es dann etwa 10 ...

