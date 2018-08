Berlin (ots) - Unions-Fraktionsvize Gitta Connemann will junge Menschen vor übereilten Tattoos schützen und macht sich deshalb für Beratungsfristen stark. "Es darf nicht sein, dass eine Entscheidung, die lebenslang sichtbar sein wird, spontan, ohne Beratung und ungesichert erfolgen kann", sagte die CDU-Politikerin dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe). Mit Beratungsfristen, die zwischen der Beratung und dem Tätowieren liegen, könnten Spontantattoos unter Gruppendruck oder Alkohol verhindert werden.



Connemann will Wissenschaftler, Verbände, Ministerien, Farbenhersteller und andere Fachleute zu einem Tattoo-Gipfel im November einladen, um über die Gefahren, die mit Tattoos verbunden sind, zu sprechen. Das Bundesernährungsministerium, das innerhalb der Bundesregierung für schärfere Vorschriften bezüglich der Tattoofarben zuständig wäre, erklärte jedoch auf Tagesspiegel-Anfrage, man strebe keine nationalen Vorschriften, sondern "europaweite Regelungen zur Sicherheit von Tätowiermitteln im Sinne des Verbraucherschutzes an".



