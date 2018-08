von Jörg Billina, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Herr Bou-Diab, Schwellenländer spüren Gegenwind. Ziehen sich Investoren auch aus afrikanischen Aktienmärkten zurück? Malek Bou-Diab: Das Jahr hat gut angefangen. Insbesondere die Börsen in Ägypten, Nigeria und Kenia verzeichneten starke Kursgewinne. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...