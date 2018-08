von Michael Bazdarich, €uro am Sonntag Immer wieder wird eine steigende Inflation vorhergesagt, auf die wir bisher aber vergeblich warten. So rechnen auch aktuell die US-Notenbanker für 2018 mit einem Anziehen der Inflation. Wir glauben nicht, dass sie kommen wird. Und wir bewerten auch die US-Wirtschaft nicht so optimistisch ...

