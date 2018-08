Der Goldpreis testen weiterhin die Geduld der Goldbullen. Gold fiel im Wochenverlauf bis auf knapp 1.200 USD. Erst in diesem Bereich setzte eine leichte Erholung ein. Im Wochenchart scheint Gold nun unterstützt. Kann sich das Edelmetall wieder erholen? Trend des Wochencharts: Abwärts Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten ...

