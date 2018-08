Während Tesla (WKN:A1CX3T) darum kämpft, die Kurve zu kriegen, wirft sich der Volkswagen (WKN:766403)-Konzern mit stolz geschwellter Brust in den Wettbewerb um die Elektroauto-Krone. In kurzer Zeit wurden gleiche mehrere prestigeträchtige Rekorde pulverisiert. Das macht einen guten Eindruck. Darum geht's Tesla arbeitet weiterhin defizitär und manche Beobachter reden schon das Ende herbei, während die Fans trotzig die langfristige Vision im Blick behalten. Sicher ist jedoch: die weitgehend wettbewerbsfreie Zeit neigt sich jetzt ganz schnell dem Ende zu. Viele der etablierten Hersteller bereiten sich auf Modelloffensiven vor, aber mein Eindruck ist, dass keiner mit so viel Wut im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...