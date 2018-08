Bandbreite im DAX bleibt bestehen, Quartalszahlen durchmischt

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) und Gold, sowie den Einzelwerten Tesla und Apple.

Nun rücken die 13000 im DAX wohl wieder in weitere Ferne. Das aktuelle Wochenminus von 1,9 Prozent führte den Deutschen Aktienindex zurück an die 12.500er-Marke. Was war hier passiert und wie lange müssen wir noch diese Unentschlossenheit ertragen? Denn an der Wall Street lief es richtig gut, wie hier exemplarisch auch an zwei Unternehmen aufgezeigt wird.

DAX ging die Kraft aus, und dann…

Man konnte die 13000 bereits "riechen". Doch auf der Kurstafel erschien sie nicht. Bei 12.860 Punkten waren die DAX-Bullen erschöpft und mussten sich erneut gegen die alten Themen, wie den Handelskonflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und China geschlagen geben. So konnte letztlich die bullishe Ausdehnung, welche ich in der Vorwochenanalyse in Aussicht gestellt hatte, nicht durchschritten werden.

Vielmehr kam es zu einem Rücksetzer unter die Signallinie, welche erst zum Wochenausklang der Vorwoche mühsam überschritten wurde. Die Rede ist von der 12.780er-Marke. Erinnern Sie sich noch daran? Ein solcher Rückschlag mit Unterschreitung eines ehemaligen Widerstandes löst immer wieder entsprechende Verkäufe aus. Unter recht geringem Volumen, bedingt durch die Sommer-Ferienzeit in Deutschland, war hierbei für Trader vor allem die Orientierung an horizontalen Marken wichtig. Denn diese hatte der DAX mehrfach im Blick und hier entstanden oft sehr schnelle Bewegungen. Ein paar Beispiele dazu hatte ich live auf meinem Facebook-Kanal dokumentiert.

Wichtig war auch die horizontale Marke von 12.700 Punkten. Denn dort lag noch ein GAP, was dann für die Bären wiederum ein sehr willkommenes Futter war. Auf diese Möglichkeit hatte ich in der Vorwoche ebenfalls hingewiesen:

Im Tiefpunkt ging diese Bewegung in der Tat zurück bis auf das untere Level der Schiebezone aus Ende Juli knapp unter 12.500 Punkten. Darauf komme ich gleich noch einmal im Wochenausblick genauer zu sprechen, denn hier könnte sich ein erneuter Start der Bullen andeuten.

Quartalszahlen bewegen die Kurse

Im Fokus standen neben dem allseits bekannten Thema Handelsstreit auch eine Menge Quartalszahlen. Im DAX selbst litt Siemens mit rund 7 Prozent besonders stark unter den Daten. Ebenfalls verhaltene Zahlen gab es von der Deutschen Lufthansa, doch hier war bereits im Vorfeld einiges eingepreist. Lesen Sie dazu ggf. folgende umfangreiche Analyse:

