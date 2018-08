Halle (ots) - An der Bundeswehr wird seit der deutschen Einheit 1990 herumreformiert auf Teufel komm raus. Das Ergebnis ist desaströs. Die Streitkräfte sind bloß bedingt einsatzbereit. Allein die technischen Mängel und Unzulänglichkeiten sprechen Bände. Ja, die Bundeswehr ist in gewisser Weise zugrunde reformiert worden. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht wäre eine weitere Reform ohne Sinn und Verstand. Abgesehen davon zöge dieser Schritt eine Debatte über den zivilen Ersatzdienst und den jetzigen Freiwilligendienst nach sich, die wir ebenso wenig brauchen. Mit anderen Worten: Für und Wider der allgemeinen Wehrpflicht - das ist aus theoretischem Blickwinkel eine hübsche Debatte. Praktisch führt sie bis auf weiteres und verdientermaßen ins Nichts.



