Straubing (ots) - Dass die Venezolaner Maduro, der sie an den Abgrund geführt hat, im Mai erneut gewählt haben sollen, ist schwer zu glauben. Der umstrittene Präsident hat alle Hemmungen verloren in seinem Kampf um die Macht, schon vor Jahren hat er quasi gegen das Parlament geputscht. Aus der Explosion eines Gastanks, von dem die Feuerwehr gesprochen hat, einen gescheiterten Mordanschlag zu machen - zu einem wie Maduro würde das passen.



