Hypoport AG: Hypoport erzielt im ersten Halbjahr stärkstes Umsatzwachstum seit dem Börsengang DGAP-News: Hypoport AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Hypoport AG: Hypoport erzielt im ersten Halbjahr stärkstes Umsatzwachstum seit dem Börsengang 06.08.2018 / 07:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Kennzahlen H1 2018 Hypoport erzielt im ersten Halbjahr stärkstes Umsatzwachstum seit dem Börsengang - Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2018 um +28% auf rund 122 Mio. EUR - EBIT der gesamten Hypoport-Gruppe steigt im ersten Halbjahr 2018 um +11% auf 14,8 Mio. EUR - Im Juni erhöhte Prognose mit Umsatzerlös 240 bis 260 Mio. EUR und EBIT 29 bis 34 Mio. EUR für Gesamtjahr 2018 bestätigt Berlin, 6. August 2018: Die Hypoport-Gruppe bestätigt heute die am 25. Juli 2018 bekanntgegebenen vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2018. Hiernach stieg der Konzernumsatz um +28% auf 121,7 Mio. EUR und lag damit erstmals in einem Halbjahr über der Marke von 120 Mio. EUR (H1 2017: 95,3 Mio. EUR). Die auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensgruppe beschleunigte damit erneut ihre Expansionsgeschwindigkeit und erreichte einen Wachstumsrekord seit dem Börsengang 2007. Die herausragende Umsatzentwicklung wird von allen vier Segmenten der Hypoport-Gruppe getragen. Das Segment Kreditplattform profitierte von der starken operativen Entwicklung des Finanzierungsmarktplatzes EUROPACE, welcher im ersten Halbjahr 2018 sein Transaktionsvolumen um +16% von 24,0 Mrd. EUR auf 27,9 Mrd. EUR steigerte. Gleichzeitig haben die ebenfalls zum Segment Kreditplattform gehörenden Maklerpools ihre Umsätze ausweiten können, sodass sich der Segmentumsatz um +34% auf 53,2 Mio. EUR (H1 2017: 39,7 Mio. EUR) erhöhte. Das EBIT des Segments wurde um +27% von 8,9 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR ausgebaut. Im Segment Privatkunden zeigte sich der anhaltende Trend eines wachsenden Anteils der Verbraucher, welche eine neutrale Finanzierungsberatung bevorzugen. Diese Nachfrage konnte der Finanzierungsexperte Dr. Klein Privatkunden mit seinen mittlerweile 575 Beratern (H1 2017: 511*; +13%) erfolgreich nutzen. Im gesamten Segment wurde so ein Umsatz von +18% bzw. 44,1 Mio. EUR (H1 2017: 37,5 Mio. EUR) erwirtschaftet. Das EBIT des Segments stieg um +26% auf 6,9 Mio. EUR (H1 2017: 5,4 Mio. EUR). Das bisherige Segment Institutionelle Kunden wird aufgrund der veränderten Zusammensetzung der Geschäftsmodelle nach der Übernahme der FIO Systems AG und der Value AG in "Immobilienplattform" umbenannt. In diesem Segment sind zukünftig alle immobilienbezogenen B2B-Geschäftsaktivitäten der Hypoport-Gruppe enthalten. Ziel ist die Digitalisierung von Vertrieb, Bewertung und Verwaltung von Immobilien. Im ersten Halbjahr 2018 wurden die Umsatzerlöse verglichen mit dem bisherigen Segment Institutionelle Kunden um +28% auf 14,5 Mio. EUR (2017: 11,3 Mio. EUR) gesteigert, wobei die Beiträge von FIO und der Value AG erst anteilig ab Mai 2018 in den Konzernabschluss einbezogen wurden. Das EBIT des Segments erhöhte sich um 7% und betrug 3,2 Mio. EUR (H1 2017: 3,0 Mio. EUR). Das Segment Versicherungsplattform hat im ersten Halbjahr 2018 die Geschäftsbeziehung zu den bereits existierenden und neuen Kunden ( Vertriebsorganisationen und junge B2C Insurtech-Unternehmen ( ausgeweitet und somit seine Umsätze um 46% auf 10,6 Mio. EUR (H1 2017: 7,2 Mio. EUR) erhöht. Stephan Gawarecki, Vorstand für das Segment Versicherungsplattform, führt hierzu aus: "Die positiven Resonanzen der Marktteilnehmer sind enorm, sodass wir davon ausgehen, mit unserer Plattform SMART INSUR die Versicherungswirtschaft zu digitalisieren und nachhaltig zu verändern; ähnlich wie wir es mit EUROPACE in der Immobilienfinanzierung geschafft haben." Die für diesen Erfolg notwendigen Investitionen, um die Integration der erworbenen Einzelgesellschaften zu intensivieren, verlaufen erfolgreich. Sie belastet jedoch das Segment im ersten Halbjahr 2018 etwas stärker als ursprünglich erwartet. Aus diesem Grund ergab sich ein EBIT von -1,7 Mio. EUR (H1 2017: -0,3 Mio. EUR) in den ersten sechs Monaten 2018. Mit der Übernahme der ASC Assekuranz-Service Center GmbH, welche erst ab Juli 2018 konsolidiert wird, wurden zusätzliches Volumen und ergänzende Produkte für einen weiteren Ausbau der Versicherungsplattform geschaffen. Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands, erläutert: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Unternehmensnetzwerkes im ersten Halbjahr 2018. Das Wachstum ist umso beeindruckender, wenn man sich verdeutlicht, dass der Gesamtmarkt der Immobilienfinanzierung nur knapp über Vorjahr liegt und in unserem sehr guten Halbjahresergebnis die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der jüngsten Akquisitionen nur anteilig enthalten sind. Im zweiten Halbjahr 2018 werden alle drei neuen Gesellschaften ( FIO, Value AG und ASC ( das anhaltende hoch dynamische Wachstum der Hypoport-Gruppe verstärken. Daher haben wir im Juni unsere Prognose für 2018 auf ein Umsatzniveau von 240 bis 260 Mio. EUR und ein EBIT von 29 bis 34 Mio. EUR angehoben." * Vorjahreswerte angepasst, siehe 4. Erläuterungen zum Konzernzwischenabschluss "Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte" Über die Hypoport AG Die Hypoport AG mit Sitz in Berlin ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 1.400 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Technologiedienstleister für die Finanz-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Die Gruppe besteht aus einem Netzwerk von autonomen Tochterunternehmen, gruppiert in die vier Segmente Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform. Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Softwareplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 500 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4,5 Mrd. EUR über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten. Das Segment Immobilienplattform (ehemals Institutionelle Kunden) bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vertrieb, Bewertung und Verwaltung von Immobilien. Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im SDAX vertreten. Kontakt Hypoport AG Jan H. Kontakt Hypoport AG Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086-1942 Mobil: +49(0)176 / 96512519 E-Mail: ir@hypoport.de www.hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ

