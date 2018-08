QSC steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um 6 % DGAP-News: QSC AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis QSC steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um 6 % 06.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. QSC steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2018 um 6 % - Umsatz steigt in den ersten sechs Monaten 2018 auf 186,2 Mio. EUR - Cloud-Umsätze erhöhen sich um 36 % auf 15,6 Mio. EUR - Erneut zweistelliges Wachstum im TK-Geschäft - Ertrags- und Finanzkraft entwickeln sich wie geplant; Konzerngewinn steigt um 18 % - QSC erwartet nun Umsatz mindestens am oberen Ende der Spanne von 345-355 Mio. EUR Köln, 6. August 2018. Der Cloud- und ITK-Anbieter QSC steigerte im ersten Halbjahr den Umsatz auf 186,2 Mio. EUR nach 175,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum und erwartet nun für das Gesamtjahr 2018 einen Umsatz mindestens am oberen Ende der im März 2018 genannten Spanne von 345 bis 355 Mio. EUR. Steigende Nachfrage nach Cloud-Services und IoT-Lösungen Wachstumstreiber waren im ersten Halbjahr 2018 die beiden Segmente Cloud und Telekommunikation (TK). Im Cloud-Geschäft gelang im Berichtszeitraum eine Steigerung des Umsatzes um 36 % auf 15,6 Mio. EUR. Dieses Wachstum basiert auf Erfolgen der beiden Standbeine Cloud-Services und Internet of Things (IoT). Das TK-Geschäft profitierte im ersten Halbjahr 2018 vor allem von der höheren Nachfrage in der internationalen Sprachterminierung: Die TK-Umsätze erhöhten sich um 14 % auf 103,8 Mio. EUR. Die beiden anderen Segmente, Consulting und Outsourcing, entwickelten sich weitestgehend erwartungsgemäß. Das EBITDA-Ergebnis belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf 18,2 Mio. EUR nach 20,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum; das operative Ergebnis (EBIT) stieg in diesem Zeitraum auf 4,6 Mio. EUR nach 4,4 Mio. EUR. Der Konzerngewinn verbesserte sich im ersten Halbjahr 2018 auf 1,3 Mio. EUR nach 1,1 Mio. EUR im Vorjahr. Der Free Cashflow summierte sich nach sechs Monaten auf 2,8 Mio. EUR im Vergleich zu 6,4 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Finanz- und Ertragskraft entwickelten sich damit im ersten Halbjahr 2018 wie erwartet. QSC plant daher unverändert für das Gesamtjahr 2018 mit einem EBITDA von 35 bis 40 Mio. EUR und einem Free Cashflow von mehr als 10 Mio. EUR. QSC profitiert von der neuen, vertikalen Organisationsstruktur QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann zeigt sich mit dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2018 zufrieden: "Das operative Geschäft profitiert bereits von der Implementierung der neuen, vertikalen Organisationsstruktur." Anfang 2018 hatte QSC ihren Geschäftsbereichen die Verantwortung für Vertrieb und Technik übertragen und damit ihre Autonomie deutlich vergrößert. Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2018 fügt Hermann an: "Zusätzliche Impulse ergeben sich nun aus der Ausgliederung unseres TK-Geschäfts in eine eigenständige Tochtergesellschaft." Im Juli 2018 hatte die Hauptversammlung dieser Ausgliederung zugestimmt. Künftig bündelt QSC ihr TK-Geschäft in der 100-prozentigen Tochter Plusnet GmbH. Mio. EUR Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Umsatz 92,1 87,2 186,2 175,9 Umsatz Cloud 8,4 6,3 15,6 11,5 Umsatz Consulting 9,4 10,0 19,2 20,7 Umsatz Outsourcing 23,9 26,3 47,6 53,0 Umsatz Telekommunikation 50,4 44,5 103,8 90,7 EBITDA 9,0 9,7 18,2 20,2 EBIT 2,3 1,7 4,6 4,4 Konzernergebnis 0,5 0,5 1,3 1,1 Free Cashflow 3,6 2,8 2,8 6,4 Investitionen 5,0 5,6 7,9 9,8 Mitarbeiter zum 30. Juni 1.305 1.371 - - Erläuterungen: Der vollständige Halbjahresbericht ist unter www.qsc.de/de/investor-relations abrufbar. Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte "forward looking statements"). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements der QSC AG. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Rückfragen an: QSC AG Arne Thull Head of Investor Relations T +49 221 669-8724 F +49 221 669-8009 invest@qsc.de www.qsc.de 06.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: QSC AG Mathias-Brüggen-Straße 55 50829 Köln Deutschland Telefon: +49-221-6698 117 Fax: +49-221-669-8009 E-Mail: compliance@qsc.de Internet: www.qsc.de ISIN: DE0005137004 WKN: 513700 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710895 06.08.2018

