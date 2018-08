Medienmitteilung

Transaktion in Frankreich

Emmi erhöht ihre Beteiligung an Emmi Ambrosi France

Luzern, 6. August 2018 - Emmi ist seit Januar 2008an der französischen Emmi Ambrosi France beteiligt. Nun erhöht Emmi ihre Beteiligung von 51 % auf 85 %.

Emmi Ambrosi France ist eine Spezialistin für Käse-Frischverpackungen (sogenannte frais-emballé). Zudem ist sie für die administrative und logistische Abwicklung der Dessertprodukte von A-27 in Frankreich zuständig. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund CHF 80 Millionen.

Emmi hat sich entschieden, ihre Beteiligung an Emmi Ambrosi France von 51 % auf 85 % zu erhöhen. Die verbleibenden 15 % sind im Besitz der italienischen Ambrosi-Gruppe. Über die Details zur Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

