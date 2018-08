Obwohl China neue Zölle auf US-Importe angekündigt hat, könnte der Start in die neue Handelswoche am deutschen Aktienmarkt freundlich verlaufen. Vor Börsenbeginn wird der DAX bei etwa 12.650 Punkten taxiert - ein kleines Plus gegenüber Freitag. Positive Impulse lieferte die Wall Street, auch der Euro kommt den deutschen Blue Chips entgegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...