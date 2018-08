Die britische Investmentbank HSBC hat Osram von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 40 Euro gekappt. Zweistelliges Wachstum rücke für den Lichttechnikspezialisten in weite Ferne, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Hagmann kürzte seine Schätzungen, womit er das schwächere Wachstum in den Bereichen optische Halbleiter und Spezialbeleuchtung reflektiere./ajx/bek Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LED4000