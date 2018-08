Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Franken belassen. Der Rückversicherer habe verbesserte operative Trends aufgezeigt, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hob er den in Aussicht gestellten Börsengang des Lebensversicherungs-Abwicklers ReAssure hervor./edh/ag Datum der Analyse: 03.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-08-06/08:25

ISIN: CH0126881561