Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, wenngleich sich sowohl das Industrie- als auch das Autogeschäft gut entwickelt hätten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung. So habe das Wachstum aus eigener Kraft in der Autosparte über dem Wachstum der Automobilproduktion gelegen. Das Unternehmen profitiere von einer Starken Nachfrage etwa nach einen Gasdruckfedern./mis/ag Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-06/08:47

ISIN: LU1066226637