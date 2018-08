Vapiano eröffnet erstes französisches Mini in Toulon DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges Vapiano eröffnet erstes französisches Mini in Toulon 06.08.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vapiano eröffnet erstes französisches Mini in Toulon * Fünfter Mini Pilot nach den erfolgreichen Eröffnungen in Ingolstadt, Wien, Berlin und Chicago * Zum 1. August bereits 14 neue Vapianos eröffnet, Frankreich bleibt einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Vapiano * Wertvolle Erfahrungen für potentielle Expansion der innovativen Restaurantformate Köln, 6. August 2018 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) hat ihr erstes Mini Vapiano in Frankreich eröffnet. In der südfranzösischen Hafenstadt Toulon entstand der insgesamt fünfte Pilot dieses neuen Restaurantformats, nach den Eröffnungen in Ingolstadt und Wien im Jahr 2017 sowie kürzlich in Berlin und Chicago. Bei den Mini Vapianos handelt es sich um kleinere Restaurants mit bis zu 400 Quadratmetern Fläche, offenen Küchen, deutlich geringeren Investitionskosten sowie zusätzlichen Standort- und Margenpotentialen, die derzeit an verschiedenen Standorten national und international getestet werden. Das Mini Vapiano in Toulon umfasst auf rund 400 Quadratmetern Fläche insgesamt 120 Sitzplätze, davon 50 im Außenbereich auf einer großflächigen Terrasse, und eine offene Küche, die die synchronisierte Zubereitung aller Orders ermöglicht. Mit über zehn Restaurant-Neueröffnungen im Geschäftsjahr 2018 zählt Frankreich zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für Vapiano. Im französischen Toulouse eröffnete Vapiano jüngst auch einen weiteren Freestander, ein weiteres neues Restaurantformat, das auf größere freistehende Restaurants an prominenten Verkehrsknotenpunkten außerhalb von Innenstädten setzt. Jochen Halfmann, CEO der Vapiano SE: "Wir freuen uns sehr über unseren ersten Mini Vapiano in Frankreich, mit dem wir - genau wie mit dem Freestander - wertvolle Erfahrungen für die potentielle Expansion unserer innovativen Restaurantformate sammeln werden. Im weiteren Verlauf werden wir dann entscheiden, inwieweit diese Formate unser Portfolio zukünftig ergänzen werden. Wie alle unsere Innovationen und Initiativen durchlaufen auch sie vor Markteinführung eine intensive Testphase, denn unsere oberste Maxime ist, nachhaltig profitabel zu wachsen." Mit aktuell 14 Neueröffnungen in diesem Jahr erhöht sich die weltweite Präsenz von Vapiano auf 216 Restaurants in 33 Ländern. Im weiteren Jahresverlauf stehen weltweit zahlreiche weitere Restaurant-Neueröffnungen an. Die Vapiano SE setzt damit ihre fokussierte internationale Expansion erfolgreich fort, mit dem Ziel, das Restaurant-Netzwerk bis zum Jahr 2020 auf 330 Restaurants weltweit auszuweiten. Über Vapiano Die italienische Lifestylemarke Vapiano begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie und kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining". Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano werden Pasta, Pizzateige, Soßen, Dressings sowie Dolci täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach den Wünschen der Gäste "customized" zubereitet. Zum Erfolgsrezept gehört auch das kosmopolitische Ambiente. Zur Kommunikation einladende lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das Wohlfühlambiente eines jeden Vapiano. Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität und so kann der Gast zwischen verschiedenen "Guest Journeys" wählen: der Gast entscheidet, ob er seine Speisen beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er diese über die Chipkarte oder die App bezahlt. Zudem bietet das Unternehmen erfolgreich in immer mehr Restaurants Take away- und Lieferservice-Dienste an, so dass der Gast Vapiano "anytime, anyplace, anywhere" genießen kann. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt: Aktuell gehören 216 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten zum Vapiano-Netzwerk. Die Vapiano-Aktien (ISIN: DE000A0WMNK9) werden seit dem 27. Juni 2017 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. 