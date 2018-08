Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 8,70 auf 8,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Motorenbauer habe starke Resultate für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Gewinnerwartungen an, auch um den optimistischeren Unternehmensausblick widerzuspiegeln. Zudem habe Deutz zwei Deals in der Pipeline, durch die der Zugang zum chinesischen Markt erhalten bleiben könnte./mis/ag Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-08-06/09:10

ISIN: DE0006305006