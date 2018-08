Am Ende der Woche wurde dann doch noch (fast) alles wieder gut, denn der DAX konnte die Abwärtsbewegung stoppen und per Tagesschluss die wichtige 12.600er-Schlüsselstelle zurückerobern. Auf Wochensicht bleibt allerdings ein Minus von 1,9% stehen, wovon allein auf die ersten drei August-Sitzungen -1,5% entfielen. Und auch in der neuen Woche werden die Herausforderungen an die Blue Chips nicht weniger:

