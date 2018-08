Was ist eigentlich bei MINAYA CAPITAL AG los? Der Vorstand der Minaya Capital AG hatte beschlossen, die am 01.08.2018 fällige Zahlung der Zinsen für die Wandelanleihe (Zeitraum vom 01.08.2017 bis 31.07.2018) und die am 01.08.2018 fällige Rückzahlung der Wandelanleihe vorübergehend auszusetzen, da das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, diese Zahlungen zu leisten.

Die von der MINAYA CAPITAL AG emittierte 7%-Wandelanleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1X3H17) wird seit Ende Juli 2018 nicht mehr an der Börse gehandelt. Nun sollen die Anleihegläubiger, die die Anleihe derzeit nicht an der Börse verkaufen können, auf einer Gläubigerversammlung am 10. August 2018 einer Verlängerung der Laufzeit (bis 01.08.2019) und einer Stundung der zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...