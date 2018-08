Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach dem Halbjahresbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Highlight der Berichterstattung des Rückversicherers sei der in Aussicht gestellte Börsengang des Lebensversicherungs-Abwicklers ReAssure gewesen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-08-06/09:50

ISIN: CH0126881561