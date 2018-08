Bei dem Vergleich zeigt sich, dass Rohstoffe, betrachtet auf die letzten 60 Jahre, eigentlich nur zweimal so extrem günstig waren. Einmal 1970 und einmal 2000. So könnten wir heute am Rande eines Bullenmarktes bei Rohstoffen stehen, der in der Regel bis zu zehn Jahre anhalten kann. Daher sollte es jetzt besonders lohnenswert sein einen Teil des Anlagevermögens in den Rohstoffsektor zu investieren. Die Gründe liegen auf der Hand. Ein großer Teil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...