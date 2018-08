Das Analysehaus Warburg Research hat Rheinmetall von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 116 auf 117 Euro angehoben. Der jüngste Kursrutsch biete eine attraktive Anlage-Möglichkeit in die Aktien des Autozulieferers und Rüstungskonzerns, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb

Datum der Analyse: 06.08.2018

ISIN DE0007030009

