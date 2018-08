Nach einer wochenlangen Kursschwäche haben sich die Aktien von Stabilus am Montag nach guten Quartalszahlen erholt. Sie legten um 3,6 Prozent auf 74,40 Euro zu und waren damit an der Spitze des Kleinwerte-Index SDax . Die Geschäfte des Herstellers von Gasdruckfedern und Hydraulikdämpfern hätten von starken Automärkten in Europa und China profitiert, sagte Analyst Manuel Tanzer von der Equinet Bank.

Er sei von dem Geschäftsmodell des Unternehmens nach wie vor überzeugt, fügte Tanzer an. Er bekräftigte die Einstufung "Buy", das Kursziel von 91 Euro räumt der Aktie mehr als 20 Prozent Potenzial ein.

Der Kurs war vom Rekordhoch von Mitte Juni bei knapp 90 Euro bis Ende Juli um mehr als 20 Prozent abgesackt. Vor allem der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie drohende Importzölle in den USA auf Autoimporte aus Europa hatte die gesamte Branche belastet./bek/fba

ISIN LU1066226637

AXC0103 2018-08-06/10:56