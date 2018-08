Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: H1 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.08.2018

Kursziel: EUR5,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,00 auf EUR 5,80.

Zusammenfassung:

Am 2. August veröffentlichte Valneva die H1/18-Ergebnisse und hielt eine

Telefonkonferenz ab. Das Unternehmen meldete gute Zahlen, die allerdings

vor allem aufgrund negativer Währungseinflüsse leicht unter unseren

Schätzungen lagen. Der Konzernumsatz erhöhte sich in H1/18 um 9,4% (+16.4%

zu konstanten Wechselkursen) und belief sich auf EUR59,0 Mio. (FBe: EUR59,7

Mio.; H1/17: EUR53,9 Mio.). Die Produktumsätze stiegen um 11,4% (+18,6% bei

konstanten Wechselkursen) auf EUR53,5 Mio. (FBe: EUR53,7 Mio.; H1/17: EUR48,1

Mio.). Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von EUR5,8 Mio., das unter unserer

Schätzung von EUR7,2 Mio. (H1/17: EUR7,6 Mio.) lag. Dies ist hauptsächlich auf

das Timing der F&E-Aufwendungen und die typische Quartalsvolatilität

zurückzuführen. Das Management hat den Ausblick für das laufende

Geschäftsjahr bestätigt, aber nach der Telefonkonferenz haben wir unsere

Kostenprognosen für 2018 und die Folgejahre nach oben korrigiert. Für das

Jahr 2018 liegt unsere EBITDA-Prognose mit EUR5,2 Mio. (bisher: EUR7,6 Mio.)

nunmehr näher am unteren Ende der Management-Guidance-Spanne von EUR5 bis 10

Mio. Anpassungen unserer Kostenprognosen spiegeln höhere Marketingausgaben

in Verbindung mit verstärkten Kommerzialisierungsbemühungen in den USA

wider. Wir unterstellen auch höhere F&E-Kosten in Betracht, um die hohe

Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass das Unternehmen in den Jahren

2019 und 2020 Phase-II-Studien sowohl bei Lyme-Borreliose als auch bei

Chikungunya durchführen wird. Nach diesen Anpassungen sehen wir nun den

fairen Wert der Valneva-Aktie bei EUR5,80 (zuvor: EUR6,00). Wir behalten unsere

Kaufempfehlung bei.

