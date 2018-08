Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal hätten die Investorensorgen in puncto einer Rückkehr des Wachstums ab dem zweiten Halbjahr gemindert, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ag Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120578