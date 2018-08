Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Linde von 187 auf 177 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Risiko für ein Scheitern der Fusion mit Praxair sei erheblich gestiegen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem der Zeitaspekt mit einer aktienrechtlichen Deadline am 24. Oktober sei nun kritisch. Weininger geht in seinem Basisszenario aber weiter von einem Fusionserfolg aus. Über die ursprüngliche Vereinbarung hinausgehende Verkäufe von Unternehmensteilen dürften von Linde und Praxair angesichts der erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses akzeptiert werden./agmis Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-08-06/11:55

ISIN: DE0006483001