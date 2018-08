Mutares erwirbt britischen Industriedienstleister für den Bereich Schienenfahrzeuge von Knorr-Bremse DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Mutares erwirbt britischen Industriedienstleister für den Bereich Schienenfahrzeuge von Knorr-Bremse 06.08.2018 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares erwirbt britischen Industriedienstleister für den Bereich Schienenfahrzeuge von Knorr-Bremse - Neue Plattforminvestion mit rund GBP 75 Mio. Umsatz - Strategische Ergänzung des Segments Engineering & Technology - Erste Transaktion in Großbritannien - Closing erwartet bis Herbst 2018 München, 6. August 2018 - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) wird das Schienenfahrzeugmodernisierungsgeschäft in Großbritannien von Knorr-Bremse, dem führenden Hersteller von Bremssystemen, erwerben. Die Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Mit dem Abschluss der Transaktion wird bis Herbst 2018 gerechnet. Die Vereinbarung zwischen Knorr-Bremse und Mutares umfasst die Komplettübernahme des Geschäfts von Knorr-Bremse RailServices und Kiepe Electric in Großbritannien, einschließlich der beiden Knorr-Bremse RailServices Standorte in Wolverton und Springburn sowie des Kiepe Electric Werks in Birmingham. Für Mutares ist die Übernahme der beiden britischen Gesellschaften die erste Transaktion in Großbritannien und folgt damit als erster Meilenstein der Strategie, den britischen und skandinavischen Markt zu erschließen. Knorr-Bremse RailServices UK sowie Kiepe Electric UK werden als neue Plattforminvestition im Portfolio des Segmentes Engineering and Technology geführt. Der kombinierte Umsatz beider Gesellschaften betrug für das Geschäftsjahr 2017 rund GBP 75 Mio (EUR 85 Mio.). Im Rahmen einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Knorr-Bremse werden Knorr-Bremse Rail Services UK und Kiepe Electric UK die bevorzugten Einbau- und Integrationspartner von Knorr-Bremse bleiben. Diese formellen Vereinbarungen gewährleisten eine reibungslose Übergangsphase für Mitarbeiter und Zulieferer und sind wichtig für die Einhaltung der kontinuierlichen Belieferung der Kunden sowie für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Knorr-Bremse und den Unternehmen in Bezug auf zukünftige Chancen. Knorr-Bremse RailServices UK bietet den Besitzern von Schienenfahrzeugen sowie den Betreibern von Eisenbahngesellschaften in Großbritannien und Irland ein breites Serviceangebot im Bereich Wartung und Überholung. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Überholung und Instandsetzung von Schienenfahrzeugen sowie auf Modernisierung, Upgrades, Reparaturen und Radsatzüberholung. An den beiden Standorten Wolverton und Springburn beschäftigt Knorr-Bremse RailServices rund 600 Mitarbeiter. Kiepe Electric ist ein weltweit operierender Lieferant von elektrischen Systemen an führende Hersteller von Schienenfahrzeugen und Bussen. Die UK-Niederlassung mit ca. 100 Mitarbeitern befindet sich in Birmingham. In Großbritannien bietet Kiepe Electric als Engineering Consulting Firma schlüsselfertige Instandsetzungs- und Modernisierungslösungen für nationale und internationale Hersteller von Schienenfahrzeugen sowie Projektmanagement und Systemintegration. Kiepe Electric gehört seit Januar 2017 zu Knorr-Bremse. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Die Bereiche Fahrzeugüberholungen von Knorr-Bremse RailServices UK und Kiepe Electric UK genießen dank exzellenter Fachkompetenz und Expertise in der Schienenfahrzeugbranche eine einzigartige Marktposition in Großbritannien. Beide Unternehmen verfügen über hohes Wachstumspotenzial. Wir freuen uns darauf, die Spezialisten von RailServices und Kiepe Electric für unser Portfolio gewonnen zu haben. Mutares verfügt über genau die Erfahrung und Expertise, um das starke Potenzial beider Unternehmen zu nutzen und profitables Wachstum bei der Überholung von Schienenfahrzeugen der Knorr-Bremse RailServices UK und Kiepe Electric UK zu ermöglichen." Knorr-Bremse richtet sein Fahrzeugservicegeschäft im britischen Markt strategisch neu aus. "Mit diesem Schritt setzen wir unsere kontinuierlichen Anstrengungen zur Neuausrichtung unserer Strategie auf unsere Kernkompetenzen als Schlüsselanbieter von Subsystemen, Komponenten und verwandten Dienstleistungen für die Schienenfahrzeugbranche fort", erklärt Klaus Deller, Vorsitzender des Vorstands der Knorr-Bremse AG und verantwortlich für die Division Schienenfahrzeuge: "Wir freuen uns über die Vereinbarung mit Mutares. Sie bringt den veräußerten Unternehmen einen deutlichen Mehrwert." Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt. 