Eine von der BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV Energie) in Auftrag gegebene unabhängige bevölkerungsrepräsentative Studie gibt dem Energieversorger aus München Bestnoten. Der Umfrage zufolge sind neun von zehn Kunden mit den Leistungen der BEV Energie rundum zufrieden. Der Energieanbieter beliefert im gesamten Bundesgebiet mehrere hunderttausend Privathaushalte und Geschäftskunden mit Strom und Gas.



Die Online-Befragung wurde im Juli 2018 von dem bekannten Forschungsinstitut INSA-CONSULERE durchgeführt, mit dem unter anderem auch zahlreiche Medien zusammenarbeiten. An der Studie nahmen 2.147 Personen ab 18 Jahren teil, darunter auch Kunden der BEV Energie. Untersucht wurden der Bekanntheitsgrad der Marke BEV Energie sowie die Kundenzufriedenheit hinsichtlich der Tarifangebote, des Wechselprozesses und des Kundenservice. Neben Kunden der BEV Energie wurden auch Kunden anderer Energieanbieter befragt.



In der Erhebung gaben 91 Prozent aller befragten Kunden der BEV Energie an, dass sie "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit dem Leistungsangebot seien. Als Begründung für die hohe Kundenzufriedenheit nannten 58 Prozent die günstigen Strom- und Gaspreise. 46 Prozent zeigten sich vom einfachen Wechselprozess begeistert. Und weitere 39 Prozent lobten den guten Kundenservice. Die BEV Energie konnte auch in Sachen "zügige Bonuszahlungen" (37 Prozent) und "gute Bonuszahlungen" (36 Prozent) punkten.



Im Zuge einer Qualitäts-Offensive hat die BEV Energie in den vergangenen Jahren den Kundenservice stetig ausgebaut und verbessert. Neben einem täglich erreichbaren Telefonsupport legt das Unternehmen einen weiteren Schwerpunkt auf den Kontakt per Brief, um die Bedeutung eines Strom- oder Gasbelieferungsvertrags hervorzuheben. Trotz Telefon, E-Mail und Co.: 62 Prozent der befragten Kunden der BEV Energie befürworten nach wie vor die traditionelle Kommunikation per Brief, wie es der Anbieter prinzipiell praktiziert. Auf die Frage, ob der Energieversorger ein "positives Bild" vermittle, sagten 74 Prozent von denjenigen, die den Anbieter kennen, ja. Elf Prozent verneinten dies und 15 Prozent äußerten sich dazu nicht.



"Die Umfrageergebnisse bestätigen dem Unternehmen hohe Leistungswerte", erklärt Prof. Dr. Stefan Nägele, Geschäftsführer BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH. "Unsere Unternehmensstrategie, die vor allem den Kunden und dessen Bedürfnisse in den Fokus rückt, hat sich ganz klar bewährt. Das hervorragende Ergebnis haben wir natürlich vorrangig unseren mehr als 300 Mitarbeitern zu verdanken, die täglich hart dafür arbeiten, stets das beste Produkt anzubieten."



Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Deutschlandweit kennt gut jeder vierte Befragte die BEV Energie (22 Prozent aller Teilnehmer). Am bekanntesten ist die Marke bei den 18- bis 29-Jährigen. In dieser Gruppe gaben 39 Prozent an, dass sie die BEV Energie kennen würden, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen mit 33 Prozent.



Mit zunehmenden Alter ist die Bekanntheit der Marke etwas geringer. So sagten 22 Prozent der 40- bis 49-jährigen Befragten, dass ihnen die BEV Energie geläufig sei. Bei den 50-bis 59-Jährigen kennen immerhin noch 14 Prozent den Anbieter für Strom und Gas aus Bayern.



Den geringsten Bekanntheitsgrad in der Studie erzielte die BEV Energie mit 12 Prozent in der Personengruppe ab 60 Jahren. Dies kann allerdings auch daran liegen, dass es sich hierbei um eine Online-Umfrage handelte und nicht um eine CATI-Umfrage (Computer Assisted Telephone Interview). "Mit günstigen Strom- und Gaspreisen sowie einem einfach gehaltenen, effizienten Wechselprozess wollen wir künftig noch mehr Kunden von uns überzeugen und unsere Marktposition in einem schwierigen Umfeld stärken", sagt Nägele.



Als bundesweiter Anbieter für Strom und Gas engagiert sich die BEV Energie im Sportsponsoring, derzeit natürlich vor allem im süddeutschen Raum. Dort unterstützt der Energieversorger unter anderem den Volleyball-Zweitligisten SSC Karlsruhe. Neben Trikotsponsoring umfasst die Kooperation auch Bandenwerbung zu den Heimspielen des SSC und der Volleyball-Jugend.



Von den Sponsoring-Aktivitäten der BEV Energie profitieren neben dem SSC Karlsruhe noch weitere Sportinitiativen, wie zum Beispiel die Fußballschule Balakov in Stuttgart und der Tennisclub Blau-Weiß Oberweier. Die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH unterhält neben München weitere Standorte in Offenburg, Halle an der Saale, Leipzig und Dresden.



Die Umfragewerte decken sich überwiegend mit den guten Kunden-Bewertungen auf Seiten wie eKomi, Verivox, Check24, Facebook, Google und Trustpilot.



Erhebungsgrundlage: Befragung durch INSA-CONSULERE GmbH im Auftrag von BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH mit 2.147 Befragten ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Erhebungszeitraum 18.07. bis 23.07.2018. Mehrfachnennungen waren möglich. Prozentangaben sind gerundete Werte.



