Er gilt als die freundlichste Heuschrecke der Welt und wenn seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hethaway Zahlen vorlegt horchen alle auf. Jetzt hat Börsen-Guru Warren Buffet einen Gewinnsprung vermeldet, zugleich aber auch gewarnt, die Zahlen wären irreführend. Was dahinter steckt und warum die Linde-Aktie am Montag so unter Druck geriet, verrät Volker Meinel, Derivate-Experte bei der BNP Paribas im wöchentlichen Marktgespräch.