Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 23,50 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Hans Bostrom in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen bis 2020 um bis zu 36 Prozent. Er begründete dies mit Risiken für die Profitabilität durch Tarifänderungen in den Pflegeberufen ab 2019 sowie Änderungen im pauschalierten Abrechnungsverfahren./ag/ajx Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-08-06/13:38

ISIN: DE0007042301