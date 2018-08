BERLIN (Dow Jones)--Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehen angesichts der neuen US-Sanktionen gegen den Iran in die Offensive. Man werde weiter an der "Aufrechterhaltung effektiver Finanzkanäle mit Iran" sowie an der "Weiterführung iranischer Öl- und Gasexporte" arbeiten, hieß es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini.

In der Erklärung der sogenannten E3/EU werden Drittstaaten, "die daran interessiert sind, das iranische Nuklearabkommen zu unterstützen und Wirtschaftsbeziehungen mit Iran aufrechtzuerhalten" ausdrücklich zur Zusammenarbeit aufgefordert. Die erneute Verhängung von Sanktionen durch US-Präsident Donald Trump werde von den E3/EU "zutiefst" bedauert.

August 06, 2018

