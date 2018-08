Pullach (www.fondscheck.de) - Der DJE - Mittelstand & Innovation PA (ISIN LU1227570055/ WKN A14SK0) feiert Anfang August dieses Jahres sein 3-jähriges Bestehen, so die DJE Kapital AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit Auflage am 03.08.2015 ist Maximilian Thaler für den Aktienfonds verantwortlich. In den letzten drei Jahren erwirtschaftete dieser eine Wertentwicklung von 57,57 Prozent. Die jährliche Rendite des DJE - Mittelstand & Innovation PA beträgt 16,40 Prozent bei einer Volatilität von 15,41 Prozent p.a. seit Auflage (alle Angaben Stand: 31.07.2018). Aufgrund seiner guten Performance sowie dem bei institutionellen Ausschreibungen geforderten Track Record von mindestens drei Jahren, bietet der Fonds nun auch eine Anlagemöglichkeit für diese Zielgruppe. Ende August erhält der DJE - Mittelstand & Innovation PA darüber hinaus ein Morningstar Rating. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...