Die DZ Bank hat die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Anlässlich weiterer Auflagen der US-Regulierer für die Fusion mit Praxair senkte Analyst Peter Spengler den fairen Wert von 238 auf 189 Euro je Aktie. Durch die überraschenden neuen Anforderungen der US-Behörde FTC sehe er die Fusion als gefährdet an, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bestehe das Risiko, dass die zum Umtausch eingereichten Aktien wieder in die Linde-Aktien zurückgetauscht werden müssen./tih/ajx Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-08-06/14:14

ISIN: DE000A2E4L75