DGAP-Media / 2018-08-06 / 14:18 Pressemitteilung Halle an der Saale, den 06. August 2018 - Der im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Halloren Schokoladenfabrik AG aufgesetzte Verkaufsprozess für deren Tochtergesellschaft Weibler Confiserie Chocolaterie GmbH & Co.KG mit Sitz im niedersächsischen Cremlingen ist bei mehreren Interessenten auf starkes Interesse gestoßen. Derzeit wird mit einem der Interessenten über einen überschaubaren Zeitraum exklusiv verhandelt. Dieser passt aus Sicht von Halloren am besten zu dem Unternehmen Weibler. Bei einem positiven Abschluss dieser Transaktion mit einem der Interessenten wird circa 1 Mio. EUR Ertrag vor Steuern in das Halloren-Jahresergebnis 2018 einfließen, da der Abschluss des Verkaufsprozesses wirtschaftlich rückwirkend zum 1. Januar 2018 vorgenommen werden soll. Künftig wird sich die Halloren Schokoladen AG auf das Geschäft mit der Kernmarke Halloren Kugel, wie angekündigt, fokussieren. Kontakt: ORCA van Loon Communications GmbH (GPRA) Herr Toni Perkovic Steinhöft 5 - 7 20459 Hamburg Tel: 040/46068-176 toni.perkovic@orcavanloon.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Halloren Schokoladenfabrik AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-08-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 711085 2018-08-06

