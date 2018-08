Hier geht's zum Video

Die Deutsche Lufthansa hat in der vergangenen Woche überraschend gute Zahlen vorgelegt. Die Aktie des Konzerns hat entsprechend darauf reagiert und stieg um rund acht Prozent an. Wie Thorsten Küfner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Lufthansa aktuell einschätzt, erfahren Sie in diesem Video... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um EasyJet, TUI, Airbus und Boeing. Das komplette Interview finden Sie hier: http://www.deraktionaer.tv/video/thorsten-kuefner-lufthansa-easyjet-tui-airbus-boeing---das-muessen-sie-jetzt-wissen-50193572.html