Hannover (www.aktiencheck.de) - Analog der vergangenen Wochen erwarten wir auch in der kommenden Woche eine Fortsetzung der Seitwärtstendenz in Brent und WTI, so die Analysten der Nord LB. Kurzfristige Angebotsrestriktionen im Zuge von Kämpfen in Libyen, sowie die Wiederaufnahme saudischer Transportaktivitäten durch das Rote Meer würden die Angebotsseite entlasten. ...

