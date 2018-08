Die Kursverluste beim Euro haben den Dax am Montagnachmittag nur kurzzeitig angeschoben. Der deutsche Leitindex legte zeitweise bis auf 12 715 Zähler zu, drehte danach aber wieder ins Minus. Insgesamt zeigt sich der deutsche Leitindex ohne klaren Trend. Überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland hatten dem Euro etwas zugesetzt. Im Juni war der Auftragseingang in der deutschen Industrie deutlich stärker als erwartet gesunken. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Dienstag 07.08.2018 sehen sie im Video.