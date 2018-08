Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Varian gab heute die Übernahme des Münchner Privatunternehmens humediQ Global GmbH bekannt, dem Hersteller von IDENTIFY, einem automatisierten System für Patientenidentifikation, -Positionierung und -Bewegungsmanagement in der Strahlentherapie. Mit dieser Akquisition werden sowohl Varians Präsenz in Deutschland als auch das Bewegungsmanagement-Portfolio des Unternehmens erweitert.



Derzeit beschäftigt Varian in Deutschland mehr als 450 Mitarbeiter mit Zweigstellen in Troisdorf, Darmstadt und Haan. Das Werk Troisdorf ist das wichtigste Engineering-, Entwicklungs- und Produktionszentrum für den Bereich Partikeltherapie des Unternehmens.



IDENTIFY faßt Patientensicherheit, Qualität, Effizienz und oberflächengesteuerte Funktionen in einer automatisierten Workflow-Lösung für die oberflächengesteuerte Strahlentherapie (SGRT) zusammen. Das IDENTIFY-System verfügt über ein Handflächenlesegerät zur Patientenidentifikation, ein Radio Frequency Identification(RFID)-Lesegerät für die richtige Zubehörüberprüfung und die Platzierung auf dem Behandlungstisch, eine automatische Synchronisation mit dem Onkologieinformationssystem und SGRT-Kameras für eine korrekte Patientenpositionierung und Bewegungsüberwachung im gesamten Behandlungsverlauf.



"Varian konzentriert sich darauf, eine ausgeklügelte, qualitativ hochwertige Krebsbehandlung auf der ganzen Welt sicher und effektiv zu ermöglichen", sagte Kolleen Kennedy, Präsidentin des Unternehmensbereichs Oncology Systems von Varian. "Varian und humediQ Global haben eine gemeinsame Mission im weltweiten Kampf gegen Krebs und wir freuen uns, die humediQ Global-Mitarbeiter in der expandierenden Varian-Familie in Deutschland begrüßen zu dürfen und gleichzeitig unserem Portfolio die umfassende IDENTIFY-Lösung hinzuzufügen."



"Die IDENTIFY-Lösung faßt verbesserte Patientensicherheit, einen weiterentwickelten klinischen Workflow und oberflächengesteuerte Bildgebung für hochqualitative Strahlentherapie(SGRT)-Behandlungen zusammen." sagte Christian Hieronimi, CEO von humediQ Global. "Wir freuen uns, Teil von Varian zu werden und diese Lösung weltweit so vielen Patienten wie möglich bereitzustellen. Wie Varian teilen wir die Leidenschaft für Innovation, Qualität und patientenzentrierte Pflege und freuen uns darauf, diese Mission gemeinsam fortzusetzen."



