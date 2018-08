Indien wird nach Informationen der indischen Zeitung "The Economic Times" Anfang September eine neue Subventionsinitiative zur Förderung der E-Mobilität im Land verkünden. Die Rede ist von der Kreation "begünstigender Ökosysteme" in ausgewählten Städten. Anfangs will sich die Regierung dabei dem obigen Bericht zufolge auf neun schadstoffbelastete Städte mit jeweils mehr als 4 Mio. Einwohnern konzentrieren, ...

