YOC AG: Halbjahreszahlen 2018 bleiben hinter dem Vorjahr zurück. Anpassung der Gesamtjahresprognose. DGAP-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung YOC AG: Halbjahreszahlen 2018 bleiben hinter dem Vorjahr zurück. Anpassung der Gesamtjahresprognose. 06.08.2018 / 18:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Halbjahreszahlen 2018 bleiben hinter dem Vorjahr zurück. Anpassung der Gesamtjahresprognose. Berlin, 06. August 2018: Nach heute abgeschlossener Auswertung der vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2018 geht der Vorstand der YOC AG von Umsatzerlösen auf Gruppenebene in Höhe von 5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 6,7 Mio. EUR) und von einem EBITDA* in Höhe von -0,4 Mio. EUR (Vorjahr: -0,2 Mio. EUR) aus. Für das Gesamtjahr 2018 reduziert der Vorstand seine Prognose und rechnet nunmehr mit Umsatzerlösen in Höhe von ca. 13,0-14,0 Mio. EUR (Vorjahr: 14,4 Mio. EUR). Zuletzt war eine Steigerung des Jahresumsatzes im unteren zweistelligen Prozentbereich prognostiziert worden. Damit wird auch das Ziel, die Ertragslage für 2018 weiter zu verbessern, nicht erreicht werden. Vielmehr erwartet der Vorstand, dass das EBITDA des Gesamtjahres 2018 bei ungefähr -0,4 Mio. EUR liegen wird. Wesentliche Gründe für die Anpassung der Umsatzprognose liegen in der Verzögerung bei der Markteinführung der neuen Handelsplattform VIS.X, Umsatzbeeinträchtigungen als Folge des Inkrafttretens der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie in Auswirkungen der Initiative "Coalition for better Ads", die im digitalen Werbemarkt auf Grund verschärfter Vorgaben für Werbebeiträge verstärkte Zurückhaltung zur Folge hatte. * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum ersten Quartal 2018 (erhältlich unter: https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/) Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand Kontakt YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.de www.yoc.com 06.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 711273 06.08.2018 CET/CEST

