DAX-Anleger in Sorge: Der Linde-Praxair-Deal droht zu platzen

Nachdem sich der DAX am Freitag von dem tags zuvor erlittenen Kurssturz relativ schnell erholt hatte, fand die Erholung am heutigen Montag leider keine Fortsetzung. Die Anleger konnten sich nicht so recht für eine Richtung entscheiden.

Das war heute los. Zu Beginn der neuen Woche drehte der DAX die meiste Zeit des Tages um den Vortagesschluss. Weder die Bären noch die Bullen konnten sich dabei entscheidend durchsetzen. Während die marktbewegenden Konjunkturnachrichten fehlten, konzentrierten sich die Anleger vor allem auf Unternehmensnachrichten. Diese hatten es insbesondere im Fall des Industriegaseherstellers Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75) in sich. Leider aber keinen guten Nachrichten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte die Aktie des Zementherstellers HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) trotz allem eine positive Kursperformance an den Tag legen. Dank eines optimistischen Analystenkommentars legte das Papier in der Spitze knapp 2 Prozent an Wert zu. Dennoch sieht die Performance der vergangenen Monate alles andere als rosig aus. Anleger dürften hoffen, dass mit dem heutigen Kursplus endlich eine Trendwende eingeleitet werden konnte.

