Stuttgart (ots) - Das Urteil ist hart, sehr hart: Zu lebenslanger Haft hat ein Gericht in Bagdad die 22-jährige Deutsche Nadia K. verurteilt. Man muss hoffen, dass es später abgemildert wird. Zu verstehen ist es aber angesichts der Gräueltaten, die der Islamische Staat den Irakern angetan hat. IS-Unterstützer dürfen da nicht auf Verschonung hoffen. Und ebenso wenig dürfen deutsche Staatsbürger, die der Terrormiliz anheimfallen, auf den Schutz der Bundesregierung setzen. Diese macht zwar wahrscheinlich aus humanitären Gründen ihren Einfluss geltend - eine offizielle Einmischung in die Rechtsprechung des Irak, mit dem Berlin ein sehr sensibles Verhältnis pflegt, wäre jedoch kontraproduktiv.



