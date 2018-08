Global Blockchain Technologies Corp.: BLOCs President und CEO Shidan Gouran wurde zur Leitung einer Informationsveranstaltung auf großem CES Event 2019 ausgewählt DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges Global Blockchain Technologies Corp.: BLOCs President und CEO Shidan Gouran wurde zur Leitung einer Informationsveranstaltung auf großem CES Event 2019 ausgewählt 07.08.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BLOCs President und CEO Shidan Gouran wurde zur Leitung einer Informationsveranstaltung auf großem CES Event 2019 ausgewählt Aufgrund seines anerkannten profunden Fachwissens in der Blockchain-Technologie und der Unterhaltungselektronikbranche wurde BLOCs President und CEO Shidan Gouran gebeten, über die Anwendungen der Blockchain-Technologie in den Medien- und Unterhaltungselektroniksparten auf dem Digital Money Forum Event der Consumer Electronics Show in Las Vegas im Januar vorzutragen. Das Unternehmen wird ebenfalls einen Stand auf der Konferenz haben, was es zusätzlich mit einer einflussreichen Gruppe von Fachleuten aus der Unterhaltungselektronikbranche in Kontakt bringen wird. Vancouver, British Columbia. 7. August 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihr President und CEO Shidan Gouran gebeten wurde, ein Seminar auf dem Digital Money Forum Event der Consumer Electronics Show (CES) im Januar 2019 in Las Vegas, Nevada, abzuhalten. Dieses Seminar wird die Anwendungen der Blockchain-Technologie in der Unterhaltungselektronikbranche sowie in der Medienbranche untersuchen, die relativ gering untersuchte Bereiche für den Einsatz der Blockchain-Technologie sind. Das Unternehmen wird ebenfalls einen Stand auf der CES-Konferenz haben, die im letzten Jahr insgesamt über 182.000 Teilnehmer hatte. Mit einer Fülle von anwesendem Technologieindustriepersonal sowie Mitglieder der Medien wird es BLOCs Präsenz auf der CES dem Unternehmen ermöglichen, seine bis dato erzielten Erfolge zu erweitern und sich weiter als ein führendes Unternehmen in der Blockchain zu positionieren sowie neue Geschäftsbeziehungen zu Konferenzteilnehmen aufzubauen. Auf dem Event wird das Unternehmen mehrere Mitteilungen hinsichtlich seiner jüngsten Entwicklungen machen. Dies wird Initiativen in der Medien- und Unterhaltungselektronikbranche einschließen. "Da BLOC Schritte in die Unterhaltungselektronikwelt mit Blockchain-Anwendungen macht, wird eine Präsentation und Ausstellung auf der CES großartig für uns sein," sagte Shidan Gouran, President und CEO des Unternehmens. "Obwohl wir in erster Line zu Unterrichtszwecken mit unserem Seminar auf dem Digital Money Forum Event teilnehmen, so nehmen wir auch teil, um zu lernen, worauf wir uns mit Tausenden aktiver Mitglieder der Unterhaltungselektronikbranche freuen, die darauf warten von uns zu hören." Robin Raskin, der Gründer von Living in Digital Times, sagte: "In seinem 5. Jahr engagiert sich jetzt das Digital Money Forum auf der CES mit dem Kuratieren der neuesten Stimmen und Talente in der sich schnell verändernden Welt der Blockchain-Technologie. Global Blockchains Engagement im Unterhaltungssektor sowie im heranreifenden Mining-Sektor macht CEO Shidan Gouran zu einer wichtigen zu hörenden Stimme." Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089 Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Über Living in Digital Times Gegründet von dem renommierten Technik-Jounalisten, Robin Raskin, bringt Living in Digital Times, die sachkundigsten führenden Persönlichkeiten und die jüngsten Innovationen zusammen, die sich sowohl auf die Technologie als auch den Lebensstil auswirken. Es hilft Unternehmen sich abzeichnende Trends zu identifizieren und darauf zu reagieren, fesselnde Unternehmensgeschichten zu kreieren und bessere Geschäfte durch stärkere Netzwerkverbindungen abzuschließen. Living in Digital Times produziert Technologiekonferenzen, Ausstellungen und Events auf der CES und an anderen Standorten das Jahr über mittels Lifestyle-Verticals. Die Kernmarken umfassen Digital Health Summit, Digital Money Forum, FitnessTech, Baby Tech, Kids@Play, Family Tech Summit, FamilyTech TV, Beauty Tech, Wearables and FashionWare Runway Show, Last Gadget Standing sowie KAPi Awards. Das Unternehmen arbeitet ebenfalls mit verschiedenen Stiftungen und leitet die Young Innovators to Watch Awards (Preisverleihung), die Student der STEAM-Innovationen würdigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.LivinginDigitalTimes.com und halten sich auf dem Laufenden mit unseren Neuigkeiten auf Twitter, Linkedin and Facebook. Über CES CES(R) ist der globale Treffpunkt für alle, die mit Unternehmens- und Unterhaltungstechnologien Erfolg haben. Sie ist seit 50 Jahren das globale Testgelände für Innovatoren und bahnbrechende Technologien, wo Innovationen der Zukunft dem Markt vorgestellt werden. Als das größte Hands-on-Event seiner Art bietet CES alle Aspekte der Branche. Im Besitz der und produziert von Consumer Technology Association (CTA) zieht sie Wirtschaftsführer und die Vordenker der Welt an. Siehe CES Video-Highlights. Verfolgen Sie CES online unter CES.tech and bei social. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 07.08.2018

