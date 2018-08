FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.217 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.165 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.043 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.191 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.087 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.312 EUR

S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.260 EUR

NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001 0.217 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.364 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.771 EUR

XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.052 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.260 EUR

PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.045 EUR

NVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.045 EUR

TCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.221 EUR

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD 0.008 EUR

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST 0.004 EUR

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.380 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.208 EUR

CEY2 XFRA BMG4639H1227 HUABAO INTL HLDGS HD-,10 0.017 EUR

RQQ1 XFRA AU000000OGC7 OCEANAGOLD DEF. CUFS 1 0.017 EUR

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

XFRA DE000HSH4KK2 HSH NORDBANK MZC 14 13/21 0.001 %

HNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.300 EUR

8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 1.350 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.078 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.412 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.104 EUR

2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.065 EUR