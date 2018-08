Die britische Investmentbank HSBC hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36,5 auf 39,5 Euro angehoben. Der Medizintechnikanbieter habe eine gutes bereinigtes Wachstum, aber ein niedriges Margenniveau ausgewiesen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Aktie seit dem Börsengang im März bereits stark gelaufen sei, mangele es an größerem Aufwärtspotenzial./edh/ag

Datum der Analyse: 07.08.2018

ISIN DE000SHL1006

AXC0047 2018-08-07/07:28