Die Privatbank Berenberg hat Ahold Delhaize mit "Sell" und einem Kursziel von 18,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die niederländisch-belgische Supermarktkette sei im wichtigen US-Geschäft unterinvestiert und hinke in puncto Preise, Ladenstandards sowie Kundenzufriedenheit ihren Konkurrenten hinterher, schrieb Analyst Dusan Milosavljevic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei sehr risikoreich in einer Phase deutlich verschärften Wettbewerbs./edh/ajx Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-07/08:04

ISIN: NL0011794037