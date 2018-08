Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport nach Zahlen von 174 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Finanzdienstleister habe die bereits veröffentlichten Eckdaten für das zweite Quartal im Wesentlichen bestätigt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Glanzpunkt seien das starke Wachstum und die Marktanteilsgewinne der Kreditplattform Europace. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen etwas an, sieht aber aktuell kaum Kurspotenzial./ag/ajx Datum der Analyse: 06.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005493365